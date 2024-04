Los “decanos” tomarán muy en serio al “santo”

El DT de Atlético, José Ferreira, y el capitán de San Martín , Ezequiel Haro, distan en sus opiniones. “En el hockey no está tan marcado”, explicó Haro, que heredó la cinta de líder ya que su compañero sufre de dengue. “No soy tan futbolero. Me gusta ver, pero casi nada”, reconoció y dando un motivo por el cual quizás no siente tanto la intensidad del duelo de mañana.