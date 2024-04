Caruso Lombardi vuelve al ruedo: será el DT de Miramar Misiones, de Uruguay

Esta decisión marca un hito en la carrera de Lombardi, no solo por regresar a la dirección técnica después de un significativo parate, sino porque será su primera experiencia en el extranjero. “Es muy lindo hacer una experiencia en otro país. No es fácil el fútbol uruguayo, es complicado. Muchos DT argentinos han ido para allá y les cuesta mucho. Pero es un fútbol que siempre me gustó por la garra de los equipos”, expresó con entusiasmo.