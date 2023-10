Caruso Lombardi: "Que San Martín tenga cuidado, con Riestra van a intentar dormirlo"

- Porque soy el único que se anima a hablar de esto. A mí me chupa un huevo (sic) que no me dejen dirigir. No me voy a dejar mojar la oreja con nadie. Yo me gané todo en buena ley; tengo 61 años y dirijo hace 30 años. A mí me borran de los canales deportivos, pero no me importa. Lo mío es honesto y de hambre no me voy a morir. Pero no me voy a dejar basurear por nadie. Nunca jodí a ninguna persona pero me buscaron roña de movida. Dios castiga; así como te da mucho, te puede sacar todo de un plumazo.