Reapareció Raquel Mancini y reveló el motivo de su ausencia: “Me alejé de los medios por el bullying que me hicieron”

Entre otros tópicos que se abordaron en la entrevista, la actriz recordó otros momentos de acoso sufridos y cómo tomó la decisión de no volver a vivir esas situaciones. “Ya no quiero más psicópatas, tuve de todo, me pasó de todo”, reconoció antes de revelar duros momentos que vivió con anteriores parejas. “Me cagaron a trompadas, sufrí violencia de género, me desfiguraron la cara. La pasé muy mal; más allá de los golpes, me humillaron. Yo no quería que las personas que me quieren, que estaban cerca, me vieran así, con un ojo mal o llorando, y mi familia me rescató. Me fueron a buscar mi mamá y mi papá”, confesó.