Encontraron desvanecida a Raquel Mancini y la internaron de urgencia

Según informaron en Intrusos (América), "hace tiempo que no viene bien". La periodista Karina Iavícoli contó que “Raquel vive sola en Palermo, no está trabajando por el momento. La familia está preocupada. La mamá la llamaba por teléfono y como no contestaba se asustaron. Luis, su hermano que tiene llaves, la encuentra tirada, balbuceando, no podía mover los pies, las piernas ni los brazos. Estuvo casi todo el domingo tirada”.