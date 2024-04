Recaudación nacional: aumento nominal de ingresos, pero con caída real del 16%

Por su parte, Ganancias presentó una variación interanual positiva de 136,1%, recaudando casi $ 1 billón. Afectaron negativamente la variación interanual la implementación del Impuesto Cedular a los altos ingresos que tiene un mínimo no imponible equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles y una nueva escala principalmente. Esto hace que si bien los empleados no perciben la retención el estado no recauda uno de los impuestos más progresivos y además coparticipable a las provincias. La discusión sobre su reimplementación se esta dando con las provincias de cara al Pacto de Mayo.