Francos se reúne con gobernadores de JxC en busca de un acuerdo

El capítulo se convirtió en la pulseada a ganar para avanzar con todas las reformas que anhela la gestión libertaria: mientras que las provincias presionan con un ´si no hay plata, no aprobamos la ley´, el Ejecutivo contraataca con ´si no nos aprueban las leyes, no hay playa´. Esté incluido como parte de la Ley, o en un apartado especial, todo depende de que esté.