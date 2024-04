En medio de un tenso conflicto, Adorni confirmó que se dieron de baja a 15.000 contratos estatales

Paro de CTERA. “Nos parece lamentable que ante la crisis educativa que Argentina sufre desde hace muchísimo tiempo, me gustaría preguntarle a esta gente que aporte le da el paro a la educación. Algunos de ellos fueron los que estuvieron a favor del cierre de las escuelas en la pandemia. En un país donde la mitad de los alumnos de tercer grado no comprenden lo que lee y donde un 70 por ciento no comprenden texto, es momento de hacer reflexiones, no de parar. Siempre que alguien pare en algo que debería funcionar, se descontará el día o se tendrá la consecuencia que la ley permita”.