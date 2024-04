Dengue: cómo afecta a los niños y qué tratamiento recomiendan

“La vacunación no asegura que no contraigamos el dengue. No hay ninguna vacuna que prevenga al 100% la posibilidad de prima-infección contra el dengue. Entonces todos nos deberíamos seguir protegiéndonos con repelentes. No debemos olvidar las medidas de cuidado más difundidas: escacharrar y el repelente con la renovación adecuada de acuerdo al que usemos”, afirma Cabrera.