Tras el triunfo ante Chaco For Ever ¿cómo quedó San Martín en la tabla de posiciones?

Luego de vencer a Chaco For Ever el equipo de Diego Flores quedó con un rendimiento de cinco triunfos, un empate, tres derrotas, con 10 goles a favor y cinco en contra. En la tabla de posiciones, el líder tiene 19 puntos, ya que la aplicación Data Factory no contabiliza la quita de los tres puntos iniciales por una sanción del torneo anterior, por lo que suma 16 unidades.