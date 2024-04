El relato de un ex combatiente de Malvinas presente en La Ciudadela: "Recibía los resultados de San Martín por carta"

Los escalofríos y la piel de gallina no fueron producto de la lluvia ni de las bajas temperaturas. En la previa de conmemorarse 42 años del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Islas Malvinas, San Martín de Tucumán se sumó a los distintos clubes del fútbol argentino y decidió homenajear de la mejor manera a sus ex combatientes. La salida al campo de juego de los dirigidos por Diego Flores estuvo custodiada por ex soldados que dejaron todo por el país. Con una bandera que tenía inscripta la leyenda “Las Malvinas fueron, son y serán Argentinas”, hacían su presentación ante el público: Miguel Ángel Amado, Luis Soria, Raúl Diarte y Juan Miranda, todos acompañados de sus familiares.