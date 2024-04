Los tiempos del oficialismo se aceleran por la Ley Bases

En una entrevista radial con AM 710, Vidal aseguró observar un descontento generalizado por parte de los gobernadores ante las medidas adoptadas por la administración central. “Voy a hablar por mí. Si no hay recursos para mi provincia, en materia de educación, en materia de salud, entendiendo la difícil situación que atraviesa Santa Cruz por el grave problema económico que heredamos. Y además, por estas medidas de ajuste que aplica Nación sobre mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de Ley Bases y tampoco va a haber Pacto de Mayo para nosotros”, advirtió el dirigente y encendió las alarmas de Casa Rosada.