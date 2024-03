La defensa tiene la tarea clave de probar que Alperovich fue víctima de una campaña política

Garrido tiene dos colegas que le sirven todo el tiempo para reforzar su trabajo: el tucumano Ariel Sosa y la porteña Mercedes Rodríguez Goyena. Entre los tres delinearon cuál sería la estrategia defensiva que hasta aquí vienen llevando adelante. Y la misma no parece tener secretos. Apuntan a desvirtuar los dichos de la denunciante, a probar que nunca sucedieron los ataques que ella dijo haber sufrido, a verificar que casi nunca Alperovich y ella estaban solos y, sobre todo, a demostrar que toda la causa estaba armada tal como dijo el mismo imputado con el objetivo de “matarlo políticamente”. Y para ello apuntan a dos personas: al ex concejal y ex colaborador de Alperovich, David Mizrahi, y al actual diputado y hombre fuerte de La Bancaria, Carlos Cisneros. Según el ex gobernador ellos fueron quienes estuvieron detrás de la denuncia.