Cartas de lectores: Que sean como Simón el Cirineo

¿Hasta cuándo los tucumanos y tucumanas debemos esperar que algún funcionario de cualquiera de los tres Poderes provinciales, se refiera con energía, preocupación y alguna propuesta para frenar las políticas nefastas del Gobierno Nacional? Hay miles de despedidos en organismos nacionales con delegación en la Provincia que se están quedando sin trabajo; miles de trabajadores de la construcción en la calle por la eliminación de la obra pública y paralización de la privada con consecuencias similares para los empleados de comercio, de insumos para las obras, jubilados mancillados “por ser la causa principal del déficit”, castigados a tal punto de desdoblar el pago de su salario; docentes y no docentes de la UNT, con despedidos del Conicet; con el presupuesto vigente del 2023 del cual en mayo no queda nada; trabajadores del PAMI, del Anses, de los CER, etc. Todos los sectores mencionados y seguro me olvido de muchos más, es personal cuyos ingresos mensuales dependen de la Nación. ¿Pero saben qué? Viven en Tucumán, son comprovincianos, parientes, amigos, vecinos; son el prójimo, los prójimos a “quienes amarás como a ti mismo”, abandonados a su suerte. No pretendo que nuestras autoridades tomen el ejemplo burdo del presidente Milei de relacionarse con insultos, agravios, mentiras y delirios con sus semejantes sudamericanos, no, eso no. Pero sí un diálogo con política, con firmeza, con la utilización de las herramientas que la democracia nos da, no la limosna que este Gobierno Nacional otorga al “obediente”. No planteando “un retiro voluntario” a los empleados públicos de cuatro años con el 70% del sueldo. ¿Para qué? ¿Dónde van a ir a solicitar trabajo? ¿A la privada? También las empresas y las PYMES están despidiendo gente. ¿De chofer de Uber? (con todo el respeto para los que ejercen) o para que se vayan de la provincia como ya paso en 1966, con el éxodo más grande en la historia de la provincia de trabajadores; 250.000 lo hicieron cuando se cerraron ingenios durante la dictadura de Onganía en 1966. Ni el trabajo, ni la producción están en la agenda del Gobierno Nacional. Estamos en Semana Santa para los cristianos; se vienen más semanas y meses santos; que nuestros gobernantes tucumanos sean los Simón el Cirineo que ayudan a Jesús a cargar la cruz hasta el Gólgota, y no los Pilatos de Milei.