Juan Braceli y un recorrido por la cocina más auténtica de la Argentina

- Hay una identidad reconocida en la cocina argentina. Hace 15 años sí había una búsqueda, y teníamos todo ahí adelante. Lo que pasa es que somos un conjunto de identidades porque el país es tan extenso y con todos los climas, lo que genera una multiplicidad de productos de la tierra, todo lo que han hecho los pueblos originarios con ellos, y todo los que han incorporado cada una de las corrientes inmigratorias en la Argentina, que han ido construyendo una identidad múltiple. Para mí la identidad justamente la da la sumatoria de todas las influencias culturales. El NOA tiene una manera de condimentar, un tipo de productos -ají, comino y pimentón-; en el NEA aparece la mandioca y algunos frutos tropicales; seguís bajando y aparece la Pampa y las carnes; Cuyo, con otros productos, y la Patagonia... Todo eso es la cocina argentina: es muy variada, muy rica y cada vez más se la está reconociendo en el mundo, más allá de nuestra carne vacuna, por la cual nos conocían. El turista que llega al país busca comer la comida propia de cada región; no quiere encontrar lo mismo en cada lugar. Si me voy al Norte quiero comer un locro o una empanada entre tantas preparaciones típicas del lugar. Si me voy por el lado de la costa atlántica, hay unos pescados y mariscos fenomenales; el cordero en Patagonia... Me parece que la cocina argentina está muy viva, es multicultural.