Aumentan un 25% los sueldos del Poder Judicial

Según se especifica en la acordada 153/2024 “la Ley Nº 9.735 en su artículo 19 dispone: ‘Las autorizaciones para gastar aprobadas por el Presupuesto General de la provincia en las partidas específicas a las que se imputan los gastos en personal de los tres poderes del Estado, tengan o no carácter remunerativo, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, serán distribuidas analíticamente por sus autoridades naturales. Dicha distribución analítica consignará las remuneraciones por concepto mensual y costo anual que le corresponde a su personal, quedando prohibido el pago de conceptos no incluidos en la misma. Abarca a la totalidad de la planta del sector público provincial establecido en el art. 7 inc. a de la Ley 6970 y los Entes autárquicos. El funcionario que autorice o disponga el pago de cualquier retribución contraviniendo lo dispuesto precedentemente, incurrirá en responsabilidad personal. La modificación de algunas de las remuneraciones dispuestas, quedará suspendida a la aprobación de la distribución presupuestaria analítica mencionada en este artículo, sin cuyo dictado carece de eficacia’”.