Crece la preocupación en Inter Miami y la Selección Sub-23: Redondo sufrió una lesión ligamentaria

Desde la franquicia estadounidense precisaron estos detalles en un parte médico: “Redondo ha sufrido una lesión y se espera que esté de baja durante aproximadamente ocho semanas”. Lo curioso de esta lesión, es que el ex mediocampista de Argentinos no participó en ninguno de los dos amistosos contra México (triunfo 4-2 en Mazatlán y derrota 3-0 en Puebla). Figuró entre los suplentes, pero en ambos casos no ingresó.