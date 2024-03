Jubilaciones: cuál es la explicación del Gobierno sobre el pago en dos tramos en abril

El Gobierno no indicó aún en qué momento se concretarán los pagos. Al respecto, Adorni señaló que “será lo que dicten los tiempos de los procesos administrativos” y aseguró que “va a ser inmediato”. Y volvió a enfatizar: “Es simplemente eso. No es que se les va a pagar en dos cuotas. Van a existir dos liquidaciones, no pago en cuotas a los jubilados, como se está diciendo”.