Después del fin de semana XXL, ¿cuándo será el próximo feriado?

A pesar de que este 28 de marzo, Jueves Santo, no es considerado feriado, se trata de una jornada no laborable. Esto significa que los trabajadores del sector público disfrutarán de un día de descanso adicional, sumándose al feriado nacional del 29 de marzo, Viernes Santo. Para aquellos que no trabajen ninguno de estos dos días, se vislumbra un fin de semana XXL lleno de posibilidades para el ocio y el disfrute.