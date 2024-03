Video: “Me arrepiento de haber mandado mensajes”, dijo Sosa, el arquero de Vélez

-No, la chica reafirma por lo que estoy involucrado en este tema, ella lo reafirmó tanto en la cámara Gesell como en las declaraciones previas también donde dice dar fe de que Sosa estaba dormido y ‘quiero decir que Sosa no me tocó, no me hizo nada’, entonces eso por ahí me da tranquilidad por ciertos puntos, porque yo sé muy bien cómo fue mi situación particular.