Yerba Buena estudia cómo sacar los vehículos de tracción a sangre

Es que el Concejo Deliberante de la “Ciudad Jardín” aprobó nuevos proyectos sobre la vida en el municipio. La que más resonó tiene que ver con los carros. “Esto no quiere decir que nadie puede tener un caballo [...] se prohíbe el carro que tracciona a sangre, que por lo general es conducido por menores de edad, que circula por cualquier lugar, que no tiene mecanismo de frenado, que es peligroso para el tránsito y para los que van arriba del carro, y que además se usó mucho en la comisión de delitos en Yerba Buena”, explicó Argiró a LG Play. Fuentes municipales indicaron que la aprobación es reciente y que todavía resta ver de qué manera se implementará la prohibición en la ciudad. Argiró dijo en LG Play que la idea no es sólo prohibir los caballos, sino proponer a sus conductores nuevos tipos de transporte más amigables, además de incluirlos en tareas municipales.