Martín Menem cuestionó los dichos de Estela de Carlotto

El titular de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem, cuestionó los dichos de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien pidió “hacer algo” para que el presidente Javier Milei “se vaya rápido”. “No me extraña. Me parece que es más de lo mismo”, calificó el hijo de Eduardo Menem, hermano del ex presidente Carlos Menem y ex senador.