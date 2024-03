El Raid Aéreo a las 14 Provincias, una proeza histórica

En la larga entrevista que dio a nuestro colega no podía faltar la pregunta sobre se había tenido algún percance o accidente de consideración a lo que respondió que “llevó siete años volando y nunca he sufrido accidente serios” aunque en este sentido recordó que “el más grave fue el que sufrí el año pasado al realizarse la carrera a Asunción del Paraguay, estuve perdida por un aterrizaje forzoso debido a que me quedé sin nafta. Eso es lo más serio que recuerdo”.