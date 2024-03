Coincidencias y disensos en las tres marchas por el 24 de Marzo en Tucumán

Por último, ocuparon la plaza Independencia los organismos de DDHH. A diferencia de sus predecesores, no criticaron los Gobiernos nacionales pero no kirchneristas. Pero sí fustigaron a Milei y a Jaldo. “Las políticas del Gobierno de Milei buscan un ajuste brutal del pueblo argentino y atentan contra las conquistas sociales como el derecho a la huelga, las jubilaciones, las paritarias y los salarios. Estas políticas no son fruto de un líder mesiánico, sino que obedecen a los intereses de los poderes económicos. Son los mismos actores que idearon la política genocida hace 48 años. Denunciamos la complicidad de Jaldo, quien junto a los Gladys Medina, Elia Fernández y Agustín Fernández (los diputados que se escindieron del bloque de Unión por la Patria) violan el contrato electoral, avalando las políticas empobrecedoras y aniquiladoras de nuestros derechos. Jaldo se arrodilla rogando migajas a un Gobierno saqueador”, dice el documento leído en esta marcha.