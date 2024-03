Kate, la joya de la corona

El arco interpretativo del periodismo mundial disparó: “Ineptitud o conspiración”. Con más calma, una colega aplicada a las cuestiones de la casa real británica razonó que este es un buen momento para que los príncipes de Gales entiendan que no están obligados a ser perfectos y que no tiene nada de malo salir medio desarreglados en una foto como ocurre con todos nosotros. En el otro extremo, el Mirror, diario sensacionalista, se preguntó si el asunto en debate no tendrá un efecto devastador para la tradición real de sacar sus propias fotografías.