El peronismo dio el primer paso hacia su reorganización

Pero durante el debate no todo fue consenso. Por el contrario, hubo reproches, pase de facturas y enojos. El intendente de la localidad bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, fue una de las voces críticas que más fuerte tronó. “Esto es una democracia, no una monarquía. El que quiere un lugar, que se lo gane como me lo gané yo. Acá no hay más lapicera. Porque en esta elección que pasó, no perdió ni Perón ni Eva, perdió una cúpula de dirigentes cerrada y mezquina que con lapicera y el dedo, y sin consultar a nadie, eligieron los candidatos. No podemos seguir con los mismos de siempre, con las mismas caras, diciendo y haciendo las mismas cosas, y pretender ganar las elecciones. Tenemos que hacer una profunda renovación. Si nos seguimos aplaudiendo entre nosotros, no tenemos futuro”, sentenció.