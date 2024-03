Chacarita, un rival que buscará recomponer su presente frente a San Martín de Tucumán

Sí, porque Chacarita marcará el inicio de un sprint que estará marcado por la presencia de varios candidatos y verdugos del “santo”. Chaco For Ever, Arsenal, San Martín de San Juan, Guillermo Brown, Agropecuario y All Boys serán una serie de pruebas que Diego Flores y sus pupilos deberán sortear para ponerse el cartel de candidato al ascenso.