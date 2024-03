Mayra Aguilar: "Me propuse dejar todo en cada minuto de juego"

Aunque no lo parezca, Mayra es una de las jugadoras del plantel actual que más años lleva en el sistema y en el seleccionado: de hecho, su debut en el seleccionado fue en el Valentín Martínez de 2015, cuando todavía eran Las Pumas, por lo que a fin de año cumplirá nueve años de trayectoria con la camiseta nacional. "Soy una afortunada. Tuve mis momentos de recaídas, por cosas de la vida. Muchas veces me sentí sin rumbo, pero siempre vuelvo a la ovalada. Al final es lo que me marcó y que siempre me devuelva al eje. En estos momentos estoy más enfocada que nunca", asegura Mayra.