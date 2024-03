Victoria Villarruel marcó las diferencias con el presidente Milei, pero dijo que la relación es buena

Además habló acerca de las sospechas que levantó el diputado sobre su lealtad con el primer mandatario. "La verdad que no me gustó. ´Si no sabés, ¿para qué opinás? ¿Me viniste a preguntar algo?. ¿Hablaste conmigo en estos últimos meses?' No, entonces... No sé, medio como que me pareció la típica frase así petardera. ¿Qué voy a querer desestabilizar? Si yo estoy en este gobierno, estamos todos del tomate..."