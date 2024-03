Cronograma definido para la segunda fecha de la Copa Tucumán

El lunes se enfrentarán Atlético-Amalia (grupo A), Unión del Norte-Sportivo Trinidad (grupo C) y Argentinos del Norte-Unión Simoca (grupo E); mientras que el martes, se medirán All Boys-Santa Bárbara (grupo C), San Ramón-Independiente de Tafí Viejo (grupo D), Concepción F.C.-Eudoro Avellaneda (grupo E) y el interzonal Lastenia-Central Córdoba. Dos partidos todavía no tienen fecha confirmada: Mercedes-20 de Junio e Ingenio Viejo-San Antonio, ambos por el grupo A.