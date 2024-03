Quién fue Sophie, la modelo que obsesiona a Guillermo Coppola en la serie sobre su vida

"Karina me cuenta que venía el padre de ella a la Argentina, que querían hacer una fiesta, que iba a haber gente de la embajada. El tipo era accionista de Siemens. Karina me dice que necesitaban extras para la fiesta y que el novio, que era comisario de abordo, iba a estar volando. Y cuando dijo ‘volando’ a mí se me prendió la lamparita”, le cuenta Coppola a Poggi.