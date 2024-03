Sturzenegger dijo que los resultados del Gobierno de Milei "se verán en seis meses"

Planteó bajar el gasto al 25% del PBI y defendió el DNU

También se refirió a la reducción del gasto público que lleva adelante el gobierno, del cual dijo no ser un asesor sino un “ayudante”, al señalar que Argentina no puede “tener un Estado que usa los recursos de la gente para alimentarse a sí mismo” porque “venimos de un país que hace 50 años que no crece”. Y consideró que "el gasto público tiene que volver a su porcentaje histórico del 25%".