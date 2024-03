Tres jugadores de San Martín de Tucumán convocados a la Selección nacional de hockey

Lo que cuenta Mendoza lleva a pensar que no es casualidad que su deporte de cabecera sea el hockey, pese a la anécdota que identifica como el origen de que sea un jugador de hockey. “Para no estar aburrido, me ponía a jugar”, recuerda. Si habla de intensidad y exigencia es porque ya de pequeño, exactamente a los 10 años, sentía que le gustaba convivir con esas sensaciones. “Siempre jugué en San Martín. Mi mamá me llevaba a sus entrenamientos. Un día el entrenador me invitó a entrenarme y desde entonces, nunca dejé de jugar”, completó la historia.