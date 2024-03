Piden políticas para fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad

-Hace varias gestiones que desde Metabici intentamos que las autoridades implementen políticas por un lado de promoción del uso de la bici y por otro lado políticas que generen seguridad para que cada vez más gente se anime a usar la bicicleta; sabemos que es una ciudad difícil; no es fácil animarse a andar en bicicleta; hoy además hay mucha gente que se está lanzando a usar la bicicleta por la crisis del transporte público y la verdad es que no hay ningún acompañamiento desde las autoridades. Hemos tenido una reunión a fines del año pasado con la nueva gestión municipal en la que hemos conversado sobre un montón de ideas interesantes pero hasta el momento no hemos logrado otra reunión.