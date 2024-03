La sorprendente revelación de Leandro Díaz sobre su salida de Atlético Tucumán

"Es muy loco lo que voy a contar, me fui a una prueba a Lanús y Atlético no me quería dar el pase. Quizás se enojen en Tucumán, pero mi papás y mis tíos son todos policías. Entonces fueron a hablar con los dirigentes de Atlético para pedir el pase mío y de cuatro jugadores más. Lo hicieron con el arma ahí (sobre la mesa)", reveló Leandro Díaz, que actualmente integra el equipo conducido por Ricardo Zielinski.