Martín Correa: “Mezcla motosierra con licuadora”

Añadió, sin embargo, que la licuación no explica el total del superávit. “El gobierno recurrió a la maniobra de pagar menos de la mitad de los compromisos devengados en el mes, con lo que acumuló más deuda flotante: no paga exportaciones, no autoriza otras y acumula alguna reserva con su correspondiente contrapartida de deuda”, precisó el dirigente del PO.