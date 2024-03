ARCO 2024: del retorno a la pintura a una epifanía melancólica

Si nos limitamos a la presentación de la Feria ARCO 2024, una de cuyas grandes particularidades es que ya no está el emblemático stand de Juana de Aizpurú, una de las históricas fundadoras de la feria, que con sus 90 años decidió cerrar la galería, deberíamos admitir que hubo una vuelta a la pintura más tradicional, dejando atrás las fantasías de los NFT (que no eran sino ejercicios financieros) y poniendo en suspenso otros sostenes. Esto no quiere decir que no hubiera fotografía o instalaciones. Tampoco significa esa primacía casi absoluta que tiene la pintura en las ferias de arte norteamericanas. Pero sí marca que hubo un quiebre en la tendencia. Incluso hubo obras clásicas del siglo XX, que más que en arte contemporáneo correspondería catalogarlas en vanguardia histórica o arte moderno, como Miró o Tàpies.