EDET anunció que mañana habrá cortes programados por trabajos de mantenimiento

"Estos trabajos -dijo la empresa- constituyen la primera etapa de la solución a implementar para elevar provisoriamente la capacidad de la Línea de Alta Tensión mencionada. La segunda etapa -se agregó en el comunicado- se concretará durante la semana del 25 de marzo, cuando se concrete el acondicionamiento definitivo de la mencionada instalación y así mitigar los efectos de restricción de demanda, mientras se repara la falla sobre el cable OF 132 kV ET Sarmiento – ET Estática perteneciente a Transnoa".