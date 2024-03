Reconstruir el puente en Quilmes costará unos $ 1.000 millones

“Se presentaron dos oferentes, de los cuales no se pudo abrir el sobre de Autovía S.A. porque no cumplía con requisitos. Por eso, el único oferente que quedó fue la empresa Cerviño con un presupuesto de $ 1.000 millones y una variante por $ 650 millones”, explicó Marcelo Nazur, titular de Vialidad. “La reconstrucción del puente no solo mejorará la seguridad vial, sino que también impulsará el turismo y facilitará el transporte de productos, fortaleciendo así la economía local y regional”, añadió el ministro de Obras Públicas, Santiago Yanotti.