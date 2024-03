Monotributo y Ganancias, dos impuestos que siguen en la mira del Gobierno

Uno de los principales cambios que proponía la nueva propuesta de la ley de “impuestos a los ingresos personales” dentro del paquete fiscal era la propuesta de ajustes históricos por inflación de topes y escalas del Monotributo. En este proyecto la escala mínima pasaría de $ 2.108.288 a $ 5.000.000, es decir un aumento de un 137%. De esta manera, sería de U$S 4.167 y la escala más alta pasaba de $ 16.957.969 o U$S 14.132 a $ 68.000.000 o U$S 56667 lo que significa un incremento de 301%, indica Di Pace. . Los topes y escalas han quedado fuertemente retrasados en la búsqueda por parte del Estado de generar pases al régimen de responsables inscriptos incluso a costa de emprendedores, comercios y prestadores de servicios y que deben dejar de facturar pasando a la informalidad plena.