La Academia URT y un amanecer para la historia

"Por ahora nos reuniremos sólo una vez a la semana. Por ahí puede haber una excepción en aquellas semanas en las que haya ventana de descanso en el torneo y no haya actividad en los clubes. Porque una de las cosas que no queremos hacer es entorpecer el trabajo de cada jugador con su club. Nos interesa tenerlos una vez a la semana para empezar a trabajar algunos aspectos que a lo mejor en la agenda diaria de clubes no le pueden dar la importancia que sí le podemos dar nosotros al no tener el objetivo de planificar un partido para el fin de semana", se explayó el head coach de Huirapuca.