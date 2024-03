Martín Lousteau, contra el DNU: "El Presidente no ve el mundo real, ve las redes"

En el inicio de su discurso, Lousteau consideró que este "Gobierno amenaza, atemoriza y amedranta" y afirmó que "ya van a mandar las hordas y los trolls, y en algún momento nos vamos a enterar quién paga eso, pero el Presidente no ve el mundo real, ve las redes". "No deberíamos discutir ninguna otra cosa que no sea la constitucionalidad", apuntó.