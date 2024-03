Sin experiencia pero con ilusiones, Independiente de Tafí Viejo comienza su camino en la Copa Tucumán

Efectivamente, el humilde equipo de Tafí Viejo nunca dejó de trabajar por su sueño y, con el tiempo, tuvo su recompensa. A fines del año pasado, la comisión directiva recibió la gran noticia y despertó la alegría de un barrio entero. “No podíamos creerlo, tuvimos que ir a verlo al presidente para que nos lo dijera de frente. Cuando fue el sorteo, recibí los aplausos de todos los dirigentes y vi nuestro escudo ahí, me emocioné muchísimo. Todavía no caigo, cuando el equipo entre a la cancha me van a saltar las lágrimas”, se sincera el dirigente.