Un árbitro reconoció que hace cinco años no cobró un penal favorable a la Argentina

En diálogo con el canal de You Tube Federación Postera, Zambrano manifestó: “En ese partido en realidad hubo mucho revuelo porque perdió Argentina. Y obviamente terminaron culpándome. Hubo una jugada de penal, que todo el mundo lo sabe. Fue penal, y yo no lo vi en la cancha. Y el VAR obviamente no me llamó. Entonces, en ese sentido, me dijeron puedes continuar y continuamos, como un juego normal”.