Guillermo Francos: "En este tramo, el Presidente puede gobernar sin DNU, ni reforma fiscal"

La participación de Francos en el evento AmCHam Summit 2024 llegó en medio de las negociaciones con las provincias rumbo al Pacto de Mayo convocado por el Presidente. "Estoy tan convencido del Pacto de Mayo que lo traigo conmigo siempre. Es un pacto sencillo, no es nada que no sepamos y que no hayamos hablado varias veces", afirmó en referencia a los puntos planteados por Milei.