Los monterizos rinden homenaje a su Héroe Bernabé Araoz

Entendiendo la figura e importancia de este monterizo es que el Legislatura Provincial y ex intendente de Monteros, Francisco Pancho Serra, como la Municipalidad de Monteros, a través del actual jefe municipal Francisco Serra (H), tomaron la iniciativa de no tan solo homenajear, sino que también de reivindicar a un verdadero héroe nacional a traves de un proyecto de alcance provincial, en donde no tan solo se destaca a esta figura, sino también a los tucumanos y norteños que sumaron con esfuerzo y sangre al proceso de la Independencia Argentina.