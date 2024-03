Vida y obra de Héctor Hugo Assaff, el dirigente que marcó un antes y un después en la historia de Villa Mitre

Con el paso del tiempo, recibió su merecido homenaje. En 2022, durante un encuentro disputado entre “El Gigante” y Amalia, la institución taficeña anunció que el estadio llevaría grabado su nombre. “Lo más significativo es que siento que me quieren, me hace sentir que mi vida no fue un desperdicio. Si pusieron mi nombre debe ser porque hice algo”, mantiene con la mirada vidriosa, comprendiendo la importancia del tributo.