La violencia paraliza a Rosario: sin clases, colectivos, taxis y recolección de residuos

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yanotti, sostuvo que no se puede garantizar el servicio por el cierre de estaciones de servicio: "Al no tener combustible, el abastecimiento para nuestra actividad, tampoco podemos garantizarlo ante el cese de los estacioneros a raíz del lamentable episodio de un compañero asesinado. Ya hemos informado a las autoridades municipales que no podemos brindar el servicio porque lamentablemente tampoco tenemos garantías de seguridad".