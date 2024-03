¿Por qué los jóvenes son los más afectados por el dengue?

Para Guisell García fueron, al principio, cinco días de mucha fiebre y “dolores terribles”. Después, empezó a sangrar por la nariz, a sentir malestar en la panza y a tener vómitos. “Nunca pensé que me tocaría pasar por esto. Es un sufrimiento muy feo. Solo dormía de a ratos y me despertaba llorando por los dolores. Sentía como si me dieran martillazos en la cabeza”, recordó la joven que estuvo internada en mayo 2020 después de contagiarse la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti.