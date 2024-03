Milei habló del aumento de su sueldo, culpó a Cristina y anticipó que derogará el decreto

La respuesta de Milei sobre la denuncia por el aumento de su sueldo

El jefe de Estado se mostró sorprendido por el incremento en su sueldo y responsabilizó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno", comentó en una publicación de X.